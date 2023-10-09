В Москве умер поэт Андрей Добрынин

В возрасте 66 лет скончался поэт и прозаик Андрей Добрынин, об этом сообщает Литературная газета.

По данным журналистов, Добрынин скончался 8 октября после перенесенного инсульта. О дате и месте похорон пока не сообщается. Писателю было 66 лет.

Андрей Добрынин родился в Москве 17 июля 1957 года. Стихи он сочинял с детства, однако поступить в Литературный институт Добрынин так и не смог. В 1988-м писатель познакомился с Вадимом Степанцовым, который в конце того же года вместе с Виктором Пеленягрэ приступил к закладке базы нового литературного течения - куртуазного маньеризма.

Добрынин был членом Союза писателей России, он также являлся автором «Литературной газеты». На счету Андрея Добрынина более 40 библиографий.

Ранее мы писали о смерти украинской исполнительницы народных песен Нины Матвиенко. Сердце певицы остановилось 8 октября. Причины смерти пока не раскрываются.