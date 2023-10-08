Умерла украинская певица Нина Матвиенко

Умерла украинская исполнительница народных песен Нина Матвиенко, об этом сообщает The Voice.

О смерти народной артистки УССР Нины Матвиенко сообщила ее дочь Антонина. Сердце певицы остановилось 8 октября.

«Мама умерла», – написала она в личном блоге.

Новости о кончине подтвердил зять певицы Арсен Мирзоян. Причины смерти пока не раскрываются. Нине Матвиенко было 75 лет. До своего 76-летия артистка не дожила всего несколько дней. Она родилась 10 октября 1947 года в Житомирской области.

Нина Матвиенко известна своим богатым репертуаром народных песен. В начале карьеры она работала солисткой вокальной студии при Государственном заслуженном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки. В 1985 году она получила звание народной артистки УССР.

Матвиенко также снималась в советских картинах – на ее счету роли в таких фильмах, как «Не пройдет и года», «Обвиняется свадьба» и «Как закалялась сталь».

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