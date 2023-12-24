В Москве умер находившийся в коме лидер группы «Черный квадрат» Игорь Соколов

В Москве умер основатель группы «Черный квадрат» Игорь Соколов. Он проходил лечение в больнице и последние дни находился в коме. Уточняется, что Соколов скончался вечером 22 декабря, не приходя в сознание.

В середине ноября музыкант сообщил поклонникам о страшном диагнозе - у него обнаружили опухоль мозга. По этой причине все концерты коллектива были отменены.

При этом музыкант часто выходил на связь с поклонниками, записывал оптимистичные видеообращения и рассказывал о дальнейших творческих планах. Последние две недели с подписчиками общалась уже жена артиста, она рассказала, что ситуация сложная, и врачи не дают шансов.

Известно, что 18 декабря у музыканта был день рождения, однако его точного возраста в открытых источниках нет. Смерть Соколова подтвердили в официальной группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Игорь Соколов основал группу «Черный квадрат» в 1989 году в Белгороде. Музыканты прославились благодаря исполнению хитов группы «Кино». Песни Виктора Цоя коллектив исполняет с 2010 года. Есть у Соколова и авторские композиции.

Ранее мы писали, что в США умер актер Майк Нуссбаум, известный зрителям по роли в фильме «Люди в черном». Ему было 99 лет. Последний год жизни актер провел в хосписе в Чикаго и скончался по естественным причинам в своей постели.