В Москве у Театра Сатиры выстроилась очередь из желающих проститься с Ширвиндтом

В Москве у Театра Сатиры выстроилась очередь из желающих проститься с Александром Ширвиндтом. Об этом сообщает газета «Известия».

18 марта 2024 года в Москве состоялось прощание с умершим актером. Как сообщает источник, поклонники столпились у Концертного зала Чайковского, чтобы проводить его в последний путь. Очередь растянулась до метро.

Поклонница артиста считает, что он был замечательным человеком, чей уход «невосполним». «Уходят лучшие артисты, плеяда этих артистов. Он один из тех, кто был настоящим, ироничным», — высказалась она.

Друг умершего также поделился своим мнением о нем. По его мнению, артист был «святым человеком с потрясающим чувством юмора».

«Я видел все, что он делал в кино и театре. Он мне везде нравился», — сообщил приятель Александра.

Напомним, что артист ушел из жизни 15 марта. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось о том, что Вера Алентова, Клара Новикова, Никас Сафронов, Леонид Ярмольник простились с Александром Ширвиндтом. Подробности смотрите в этой новости.