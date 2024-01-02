В Москве тихо простились с ведущей программы «Время» Галиной Зименковой

В Москве завершилась церемония прощания с ведущей программы «Время» Галиной Зименковой. Траурное мероприятие прошло тихо, никто из звезд не пришел проводить в последний путь диктора, а венок прислал только журналист Андрей Малахов.

Как сообщил корреспондент Пятого канала, всего в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Аксиньино присутствовало около 15-ти человек. Знаменитости прощание 2 января предпочли проигнорировать. Были только самые близкие скончавшейся телеведущей.

Напомним, что Зименкова умерла 29 декабря 2023 года в реабилитационном центре. Ей было 82 года. Известно, что в последние годы жизни диктор жаловалась на здоровье и в целом плохо себя чувствовала. А проблемы начались после того, как она сломала шейку бедра и перенесла операцию. Первое хирургическое вмешательство прошло неудачно, из-за чего ей пришлось согласиться на второе. В итоге Галина Михайловна после этого практически перестала бывать даже просто на улице, не то что на публике.

К слову, Галина Зименкова известна зрителям с 1969 года. Она работала диктором Центрального телевидения Всесоюзного радио, вела программу «Время» и «Голубые огоньки».

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