Умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Максимилиан Потемкин

Умер российский актер театра и кино Максимилиан Потемкин. Ему было 49 лет. Причина смерти не раскрывается. О дате похорон и месте прощания информации нет.

«К сожалению, новогодние праздники омрачились для нашего коллектива печальным событием. Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин», - говорится в некрологе, опубликованном на странице театра-студии «Верба» в «ВКонтакте».

Потемкин начинал карьеру как артист балета театра «Мюзик-Холл», в 2009 году основал театр-студию «Верба».

Зрителям он известен по ролям в сериалах «Пятая стража», «Москва. Три вокзала» и других. Одной из самых заметных киноролей Потемкина стал император Конрад в «Сыне ворона». Всего фильмография артиста насчитывает 10 работ.

Ранее мы сообщали, что американский актер театра и кино, легендарный виджей Бобби Риверз ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он скончался 26 декабря в своем доме в Миннеаполисе, штат Миннесота, на руках у сестры. Актер снялся в известных кинокартинах «Клан Сопрано» и «Уравнитель».