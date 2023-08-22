В Москве прошла церемония прощания с актером Игорем Ясуловичем. Об этом сообщает издание StarHit.

По информации источника, 22 августа 2023 года в 11 утра в МТЮЗе началась церемония прощания с артистом. Гроб с телом Ясуловича поставили в центре сцены. Каждый желающий мог подойти к умершему и проводить его в последний путь.

На прощании с актером были замечены Валерий Баринов и художник Виктор Брагинский. Также проститься со знаменитостью пришли студенты, которые учились у звезды отечественного кино.

Отпевание артиста пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.

Напомним, 81-летний Ясулович скончался в своей московской квартире. За месяц до этого он попал в больницу из-за острого повреждения почек. После нескольких операций его состояние улучшилось, поэтому медики отпустили пациента домой.

Ранее мы писали о церемонии прощания с актрисой Верой Васильевой. Подробности смотрите в этой статье.