В Москве прощаются с Евгением Кунгуровым: кто из звезд пришел проводить певца в последний путь

В Москве прощаются с оперным певцом Евгением Кунгуровым. Его нашли мертвым 8 апреля. Основная версия смерти – суицид. В последний путь артиста пришли проводить многие звезды. Среди них Екатерина Гусева с мужем, Зара, Феликс Царикати, Игорь Наджиев и другие.

Траурная церемония прошла на Троекуровское кладбище. Туда, как сообщает StarHit, привезли гроб с телом вокалиста. Похоронен же он будет только через несколько дней в поселке Заречный. Родственники Кунгурова приняли такое решение, так как именно в этом населенном пункте он родился.

На прощание с певцом пришли не только его близкие, но и коллеги, а также поклонники. К началу на кладбище насчитывалось уже около 50-ти человек. Журналисты попытались побеседовать с посетившей церемонию Екатериной Гусевой, но она от комментариев отказалась.

Напомним, что смерть Евгения стала шоком как для его друзей, так и для фанатов. В его окружении признались, что он страдал временами от депрессии, но на работе у него всегда все было хорошо. Позже появилась информация, что у певца было психическое заболевания, из-за которого он трижды лежал в клинике, но ему ничего так и не помогло.

В день смерти он написал последнее сообщение жене, а после перестал выходить на связь. Его супруга полтора часа пыталась до него дозвониться, а потом обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Оказалось, что на тот момент Кунгуров был уже мертв.

Ранее священник объяснил, почему покончившего с собой певца Кунгурова будут отпевать в храме.