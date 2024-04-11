Священник объяснил, почему покончившего с собой певца Кунгурова будут отпевать в храме

40-летнего певца Евгения Кунгурова, который покончил с собой, будут отпевать в храме. Настоятель храма в разговоре с изданием E1.RU рассказал, почему в данном случае подобная процедура разрешена.

Напомним, что 8 апреля тело артиста было найдено возле его собственного дома в центре Москвы. Родные, друзья и коллеги были в шоке от случившегося, особенно, когда узнали, что он покончил с собой. Выяснилось, что прощание с мужчиной организуют в Москве, но похоронят его в Свердловской области.

Появилась информация, что отпевать покойного будут в храме Покрова Богородицы города Заречного. Об этом сообщил настоятель храма. Он же объяснил, почему отпевание разрешено.

«Просто здесь ситуация непростая, связанная с болезнью психического характера. В таких случаях допускается отпевание. В данном случае есть доказательства, что человек не в полной мере отдавал себе отчет в том, что он делает», – объяснил отец Вячеслав.

СМИ писали о том, что перед случившимся Кунгуров много лет боролся с депрессией. Он на протяжении нескольких лет обращался за помощью к психиатру, который рекомендовал ему госпитализацию, но звезда отказывался. 8 апреля стало известно о смерти артиста. Перед этим он отправил жене тревожное сообщение. Она пыталась дозвониться до мужа, а потом вызвала экстренные службы.

Отмечается, что 11 апреля проведут церемонию прощания в Москве. Она пройдет на Троекуровском кладбище. Похороны будут организованы 13 апреля.

E1.RU пишет, что Евгений будет похоронен не на аллее почетных граждан, хотя там есть место. Родственники выбрали другое место, рядом с его бабушкой.

Ранее мы писали о том, что накануне смерти Кунгуров обращался за помощью к психиатру.