В Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым. Об этом сообщает StarHit.

11 сентября в концертном зале «Планета КВН» проходит прощание с ведущим Александром Масляковым. Гроб с телом Александра Васильевича уже внесли в зал. Ожидается, что с минуты на минуту появятся поклонники Маслякова, его коллеги и родные.

У входа в зал уже стоят несколько венков от команд КВН «Утомленные солнцем» и «Сборная Пятигорска».

Напомним, Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак легких, с которым он боролся последние два года. За несколько месяцев до смерти врачи рассказали ведущему, что лечение уже бесполезно. Ожидается, что Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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