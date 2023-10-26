В Москве продюсер фильма «Ёлки-2» Ирина Консенциуш найдена мертвой в квартире

В московской квартире найдена мертвой продюсер фильма «Ёлки-2» Ирина Консенциуш. Теперь ее смерть расследует полиция. Об этом стало известно изданию ИА Регнум.

По информации источника СМИ, 25 октября в апартаменты, где проживала Ирина, пришла ее 71-летняя мать. Пенсионерка переживала, что ее дочь не отвечает на телефонные звонки. Когда женщина прошла внутрь, то увидела в одной из комнат тело. Родительница погибшей сразу же обратилась в полицию.

Отметим, что на момент смерти Консенциуш было всего 48 лет. Ее мама призналась, что раньше она не жаловалась на проблемы со здоровьем, да и никаких хронических заболеваний у нее тоже не было.

На данный момент точно неизвестно, от чего именно скончалась женщина. Причину определит экспертиза. По факту смерти продюсера проводится проверка.

Ранее стало известно о смерти актрисы из сериала «Четыре танкиста и собака» Барбары Стеслович. Ее не стало в возрасте 87-ми лет. Причина смерти знаменитости не уточняется.