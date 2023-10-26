Скончалась актриса сериала «Четыре танкиста и собака» Барбара Стеслович

Актриса из сериала «Четыре танкиста и собака» Барбара Стеслович умерла в 87 лет. Знаменитость ушла из жизни 24 октября. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным источника, информации о причине смерти знаменитости пока нет.

Барбара Стеслович была хорошо знакома российскому зрителю. Она являлась не только актрисой кино и ТВ, но и выступала на театральной сцене. Звезда родилась в 1936 году во Львове. А дебютировала на большом экране в 1966 году. Стеслович сыграла агента гестапо Регину в детективе «Преступник оставляет след», в проектах «Бумеранг», «Четыре танкиста и собака», «Высокий полет» и других.

Артистка выступала в театрах в Гожуве, Кракове и Вроцлаве. Получила ряд наград.

Ранее мы писали о смерти актера из «Последнего героя» Станислава Потапова. В его фильмографии числятся довольно масштабные проекты. Так, он снимался в «Последнем герое» вместе с Александром Петровым и Александрой Бортич, а также в сериале «Классные мужики» с Михаилом Ефремовым. Кроме того, Станислав был и каскадером.