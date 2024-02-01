В Москве покончил с собой целитель Виктор Тайпан, лечивший Германа Стерлигова

В Москве покончил с собой «народный целитель» Виктор Тайпан. Он известен тем, что вылечил сильную боль у предпринимателя Германа Стерлигова.

Подробности приводит ИА Регнум со ссылкой на источник.

28 января тело 40-летнего Тайпана нашли у дома, расположенного на западе столицы, на Площади Победы. Его заметили прохожие, на место вызвали скорую и полицию.

Жена погибшего рассказала, что он делился мыслями о суициде.

Предсмертной записки при Тайпане не было. Между этажами нашли вещи погибшего, а именно костыли и бутылки из-под алкоголя. Последние недели он ходил на костылях, так как отморозил ноги на улице.

Тайпан занимался лечением с помощью народной медицины, брался за многие случаи, включая онкологию и параличи. Его клиентом был бизнесмен Герман Стерлигов. В 2020 году у предпринимателя отнялись ноги и частично рука, начались сильные боли. Тайпан на первом же сеансе снял болевой синдром. Стерлигов писал, что он принял огромное участие в его исцелении.

Ранее в Москве мужчину приговорили к 13 годам заключения за доведение сына до суицида криками.