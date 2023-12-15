В Москве от отравления газом умер актер фильма «У опасной черты» Юрий Туляков, об этом сообщает ИА Регнум.

Отмечается, что тело актера нашли еще 4 декабря, однако о произошедшем стало известно только сейчас. Сотрудник «Мосгаза» обратился в полицию и рассказал, что обнаружил утечку газа в доме на 2-й Черногрязской улице. Специалисты смогли определить источник утечки, однако в квартире никто не открывал дверь.

Тогда пришлось вмешаться правоохранительным органам и МЧС — они вскрыли квартиру и обнаружили в ней тело 79-летнего Юрия Тулякова.

«Предварительная причина смерти 79-летнего мужчины — отравление газом. Сотрудникам предстоит выяснить, что стало причиной утечки газа», — сообщил источник.

Отмечается, что Юрий Туляков играл в Центральном детском театре. Актер пробовал сниматься также в кино — он сыграл в картине режиссера Виктора Гергиева «У опасной черты».

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