В Москве недельный труп затопил соседей кровью

Жители дома в Люблино оказались в буквальном смысле затоплены кровью. «Источником» кровяного дождя оказался недельный труп.

Девушка этажом ниже несколько дней чувствовала неприятный запах, а когда увидела на потолке кровяные разводы – попросила парня сходить к соседям наверх.

Он поднялся на пятый этаж, постучал в дверь, но никто не открыл. Из квартиры сочился трупный запах. На место вызвали полицию и МЧС.

Правоохранители нашли в жилище 38-летнего мужчину с пакетом на голове. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее в Москве нашли мертвым украинского музыканта Арда Саманба. Рядом находились дети и жена.