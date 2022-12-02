14:47, 02 декабря 2022
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В Москве недельный труп затопил соседей кровью
Жители дома в Люблино оказались в буквальном смысле затоплены кровью. «Источником» кровяного дождя оказался недельный труп.
Девушка этажом ниже несколько дней чувствовала неприятный запах, а когда увидела на потолке кровяные разводы – попросила парня сходить к соседям наверх.
Он поднялся на пятый этаж, постучал в дверь, но никто не открыл. Из квартиры сочился трупный запах. На место вызвали полицию и МЧС.
Правоохранители нашли в жилище 38-летнего мужчину с пакетом на голове. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее в Москве нашли мертвым украинского музыканта Арда Саманба. Рядом находились дети и жена.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: