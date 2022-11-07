Украинского музыканта нашли мертвым в Москве рядом с плачущими детьми и женой

В московской квартире нашли мертвым Арда Саманба - уроженца Украины, инди-музыканта и сына президента Украинской федерации тхэквондо. Труп обнаружили благодаря чутким соседям: они вызвали полицию из-за сильного детского плача.

Правоохранители нашли музыканта лежащим голым на кухне, с разбитой головой и поврежденным носом. Годовалые дети сидели в слезах, жена находилась тут же и ничего не предпринимала.

По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Была назначена экспертиза.

Ранее артист не был замечен в употреблении наркотиков. В соцсетях музыкант рассказывал о творческих успехах.

О супруге известно, что она является матерью четверых детей. При этом с ней жили только двойняшки. Дети вместе с женщиной сейчас находятся в больнице.

ФОТО: Freepik.com