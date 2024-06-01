В Москве нашли тело 34-летнего актера из сериала «Тихий Дон» Дмитрия Липинского

Умер актер Московского театра «Студия театрального искусства» (СТИ) Дмитрий Липинский. Ему было 34 года.

Как пишет Telegram-канал 360.ru, 30 мая актер перестал выходить на связь и не вышел на работу.

Взволнованные родственники вызвали экстренные службы, которым пришлось вскрывать входную дверь в его квартире в поселении Московский. При этом спасать было уже некого – тело Липинского обнаружили в одной из комнат.

Причина смерти актера будет установлена позже.

1 июня Дмитрий Липинский должен был выйти на сцену СТИ, он был задействован в постановке «Мастер и Маргарита». В связи с его смертью спектакль перенесли на другой день.

Актер также активно снимался в сериалах. В частности, сыграл Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было...». Также работал в популярном телепроекте «Тихий Дон».

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