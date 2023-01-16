В Москве нашли мумифицированное тело звезды сериалов «Папины дочки» и «Физрук»
Актер из «Папиных дочек» и «Физрука» Владимир Ипатов найден мертвым в квартире в Москве.
Фото: К/Ф "Мавр сделал своё дело"/ kino-teatr.ru
15 января актера Владимира Ипатова нашли мертвым в собственной столичной квартире. Отмечается, что на момент обнаружения тело артиста было уже мумифицированным.
В правоохранительные органы обратилась дочь Владимира. Она сообщила, что отец пропал и перестал выходить на связь еще до Нового года. До последнего девушка надеялась, что актер объявится, но по истечению пары недель она все-таки пошла в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу места проживания Ипатова и вскрыли входную дверь его московской квартиры. Попав в жилое помещение, они увидели тело актера, которое уже превратилось в мумию.
В ходе расследования следов насильственной смерти не было обнаружено. По предварительной информации Владимир Ипатов скончался примерно месяц назад. Ему было 64 года.
Напомним, что российскому зрителю артист известен по ролям в сериалах «Физрук», «Папины дочки», а также в фильме «Последний богатырь». В кинокартине он сыграл боярина.
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