В Москве нашли мумифицированное тело звезды сериалов «Папины дочки» и «Физрук»

15 января актера Владимира Ипатова нашли мертвым в собственной столичной квартире. Отмечается, что на момент обнаружения тело артиста было уже мумифицированным.

В правоохранительные органы обратилась дочь Владимира. Она сообщила, что отец пропал и перестал выходить на связь еще до Нового года. До последнего девушка надеялась, что актер объявится, но по истечению пары недель она все-таки пошла в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу места проживания Ипатова и вскрыли входную дверь его московской квартиры. Попав в жилое помещение, они увидели тело актера, которое уже превратилось в мумию.

В ходе расследования следов насильственной смерти не было обнаружено. По предварительной информации Владимир Ипатов скончался примерно месяц назад. Ему было 64 года.

Напомним, что российскому зрителю артист известен по ролям в сериалах «Физрук», «Папины дочки», а также в фильме «Последний богатырь». В кинокартине он сыграл боярина.

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