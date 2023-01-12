Скончался 52-летний звезда сериалов «Метод» и «Молодежка»

Актер из сериалов «Метод» и «Молодежка» Дмитрий Сидоров ушел из жизни в возрасте 52 лет. Мужчина умер еще пятого января, но о трагедии узнали лишь сейчас. Об этом пишет издание StarHit.ru.

О причинах произошедшего ничего неизвестно, но специалисты уже работают над получением ответа на этот вопрос. 11 января родные и близкие простились с артистом – отпевание прошло в храме Серафима Саровского.

Напомним, что Дмитрий Сидоров родился 3 октября 1971 года. В 1998-м он окончил Московский актерско-педагогический колледж, а затем отучился во ВГИКе. Карьера актера в кино состоит из 47 работ. Больше всего знаменитость запомнился зрителям по ролям в «Методе», «Антикиллере», «Гоголе», «Кодексе чести», «Балаболе», «Гусаре». Также он был режиссером картин «Тайные связи», «Рублевка Live» и «Дочки-матери».

Ранее мы писали о том, что советский и украинский актер театра и кино Михаил Дроботов умер на 65-ом году жизни. Российскому зрителю артист известен по сериалу «Ликвидация». О кончине Дроботова сообщили его коллеги в социальных сетях. При этом не была озвучена причина смерти.