Долгое время сражалась с лишним весом и депрессией: 47-летняя певица Мандиса найдена мертвой в своем доме

Певица Мандиса Линн Хандли скончалась при загадочных обстоятельствах в своем доме в Нэшвилле. Артистка ушла из жизни на 48-м ее году, передает AP.

Американские журналисты сообщили о трагичном случае со ссылкой на заявление представителя Мандисы. По его словам, исполнительница была найдена мертвой в своем доме. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно.

Мандиса начала карьеру после участие в пятом сезоне шоу American Idol. На нем она заняла девятое место. В 2007 у певицы вышел дебютный альбом. А за свой сборник песен в 2013 году американка была удостоена премии «Грэмми».

Через четыре года после этого исполнительница выпустила последнюю пластинку. Также в это время она сражалась с лишним весом и депрессией. Именно эти обстоятельства послужили основанием для завершения карьеры.

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