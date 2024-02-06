В Москве найден мертвым один из главных фармакологов России Владимир Кукес

В Москве найден мертвым один из главных фармакологов страны Владимир Кукес. Профессору было 89 лет.

По данным Telegram-канала Mash, тело академика РАН обнаружили утром 5 февраля в его квартире, расположенной в центре столицы. При этом признаков насильственной смерти эксперты не выявили.

Владими Кукес создал методику подбора безопасной дозировки лекарств, которой пользуется вся отечественная медицина. Его первая научная работа позволила значительно снизить повторную госпитализацию людей с заболеваниями легких.

Последние годы жизни профессор посвятил изучению и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, что английский актер Майкл Джейстон, известный российскому зрителю благодаря сериалу «Чисто английское убийство», скончался на 89-м году жизни после непродолжительной болезни.