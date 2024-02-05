Умер звезда сериалов «Чисто английское убийство» и «Доктор Кто» Майкл Джейстон

Английский актер Майкл Джейстон, известный российскому зрителю благодаря сериалу «Чисто английское убийство», скончался на 89-м году жизни после непродолжительной болезни.

Обстоятельства его смерти не уточняются, Данных о дате прощания и месте захоронения также не приводится, отмечает издание Mirror.

Актер стал известен благодаря съемкам в фильмах «Сон в летнюю ночь», «Алиса в Стране чудес», сериалах «Доктор Кто», «Джейн Эйр», «Архив Шерлока Холмса» и других.

Кроме того артист работал с аудиокнигами, участвовал в радиопьесах, где сыграл знаменитого агента 007 Джеймса Бонда.

Ранее в Польше умер в 85 лет легендарный актер Феридун Эрол, известный по культовой комедии 1970 года «Рейс». Самыми известными работами в его фильмографии стали сериал «Соседи», проекты «День на рыбалке», «Профессионалы», «Доктор Эва» и другие.