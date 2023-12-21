В Москве найден мертвым 40-летний актер из сериала «СашаТаня»

В Москве найден мертвым актер Егор Найдович. Его тело обнаружили в квартире на улице Академика Комарова. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, о смерти 40-летнего артиста рассказал его сосед по трехкомнатным апартаментам. Именно он первый и увидел мужчину без сознания на кровати.

Причина смерти Найдовича пока не уточняется. Однако известно, что в последнее время он совсем не снимался в новых проектах и часами сидел за написанием сценариев. Кроме того, соседи по квартире замечали, что артист много выпивал. Предварительно, именно пагубная привычка могла привести к преждевременной кончине.

Напомним, что Егор Найдович за свою жизнь так и не сумел прославиться. Он снялся в проектах «СашаТаня», «Небесная команда», «Трудные подростки», но лишь в эпизодических ролях.

Ранее умер 35-летний музыкант Леонид Нестеров. Близкие артиста рассказали, что его смерть не носит насильственный характер. Он совершил самоубийство.