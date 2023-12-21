Названа причина смерти 35-летнего музыканта Леонида Нестерова

В Сыктывкаре нашли мертвым 35-летнего известного музыканта Леонида Нестерова. Как сообщили его близкие, смерть артиста не носит криминальный характер, это самоубийство. Подробности узнало издание Kp.ru.

Близкие Леонида признались, что он всегда был добрым и жизнерадостным человеком, не показывал, что его что-то беспокоит, поэтому никто и не догадывался о его депрессии. Когда стало известно, что музыкант покончил с собой, его родные и друзья испытали шок. Однако они приняли решение Нестерова добровольно уйти из жизни, об это сообщил его друг в прощальном письме.

Коллеги артиста из коллектива «Ледокол» тоже не ожидали, что его так рано не станет. Они поделились, что Леонид был «легендой и центральной фигурой музыкальной жизни города».

Ранее в Москве умер 94-летний племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Ему стало плохо в квартире в высотном доме на Котельнической набережной. Приехавшие на вызов медики уже ничего не смогли сделать.