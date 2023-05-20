В Москве двое подростков скончались после проезда электрички

Электричка насмерть сбила двух девушек-подростков. Инцидент произошел на станции Щербинка в Москве.

Поезд №6369, следовавший по маршруту Царицыно — Львовская, травмировал двух несовершеннолетних девушек, что привело их к смерти. Это случилось примерно в 19 часов 57 минут.

На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия. Также назначены судебные экспертизы, сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по 3 части статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

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