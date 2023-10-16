В Москве 69-летняя писательница умерла в храме

В московском храме скончалась 69-летняя писательница Алла Свиридова. Она присела на лавочку, как вдруг почувствовала себя плохо и упала.

Подробности сообщает ИА Регнум.

Трагедия произошла в храме «Флора и Лавра» на Дубненской улице 15 октября. Женщину, лежащую рядом с лавочкой, обнаружили прихожане.

«Женщина 1954 года присела на лавочку в храме «Флора и Лавра». Свидетели сообщили, что ей стало плохо, и она упала», - рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

На место вызвали скорую. У Свиридовой диагностировали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

По словам родных, писательница была набожным человеком. Это подтверждают ее соцсети: автор просвещала аудиторию и рассказывала о церковных праздниках.

Свиридова – уроженка Москвы. За карьеру она написала семь книг: в них собраны стихи и проза.

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