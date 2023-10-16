Композитор Геннадий Гладков умер у себя дома

Геннадий Гладков скончался у себя дома. Его труп нашли в квартире на Садово-Триумфальной улице. На помощь сразу вызвали бригаду врачей, однако специалисты лишь подтвердили смерть 88-летнего композитора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Около десяти лет назад Геннадий Гладков пережил инсульт, после чего серьезных проблем со здоровьем у него не обнаружили. Сам артист на самочувствие не жаловался.

Как передают близкие Гладкова, в субботу композитор приехал с дачи и хотел на неделе сходить в оперу. Кроме того, в ближайшие дни Геннадий Игоревич должен был выступить на концерте. Теперь же мероприятие пройдет в его честь.

Геннадий Гладков работал над известным мультфильмом «Бременские Музыканты». Также он стал автором музыки для кинокартины «Человек с бульвара Капуцинов» и других знаменитых лент, среди которых «Джентльмены удачи», «12 стульев» и «Обыкновенное чудо».

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