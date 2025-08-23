В московском Театре Пушкина прощаются с режиссером Юрием Бутусовым. Об этом сообщает StarHit.

В 10:00 в Театре Пушкина началось прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым. С самого утра у стен театра собрались поклонники его творчества — рядом со входом образовался стихийный мемориал — люди принесли фотографии Бутусова, зажгли свечи и возложили цветы.

Еще до начала церемонии у входа выстроилась большая очередь из желающих проводить Бутусова в последний путь.

Напомним, Юрий Бутусов погиб во время купания в море в Болгарии. Он не справился с отбойным течением. Так называют природное явление, когда пловец из-за встречного течения не может самостоятельно выбраться на берег. Режиссеру было 63 года.

