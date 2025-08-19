После смерти режиссера Бутусова в «Сатириконе» взлетели цены на его постановку. Об этом сообщает Kp.ru.

Худрук «Сатирикона» Константин Райкин накануне опубликовал пост, посвященный погибшему режиссеру Юрию Бутусову. В нем театральный деятель заявлял, что Бутусов сыграл огромную роль в «Сатириконе», где до сих пор показывают его постановки.

Однако при этом журналисты обратили внимание, что в репертуаре театра осталась всего одна постановка режиссера — «Р» по «Ревизору» Гоголя. Сообщается, что на новый сезон в театре выставили всего два показа, хотя еще год назад их было гораздо больше.

Странности заметили и в ценообразовании — до 15 августа, когда спроса еще не было, на 20 ряд партера можно было купить билет за 2 тысячи рублей, а на центральную ложу за 1700 рублей. А вот после 15 августа цены резко взлетели в два раза: теперь за партер и ложу придется заплатить от 4 тысяч рублей.

