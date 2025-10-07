В МХТ им. Чехова простились с народной артисткой Ниной Гуляевой
© Starface.ru
В Московском художественном театре имени А. П. Чехова простились с народной артисткой Ниной Гуляевой. Церемония прошла в портретном фойе театра, сообщает ТАСС.
Напомним, что женщина скончалась 3 октября на 95-м году жизни.
Гроб с телом Гуляевой был усыпан десятками цветов, которые принесли с собой коллеги, друзья и поклонники. С последним словом к усопшей выступили ведущие артисты и художественный руководитель театра.
Ведущий церемонии, народный артист России Авангард Леонтьев, отметил уникальное дарование актрисы.
«Какой замечательный дар природы был у Нины Ивановны. Ее голос вселял надежду, мечту о любви», — сказал он.
Леонтьев также зачитал телеграмму соболезнований от президента России Владимира Путина.
Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский в своей речи обратил внимание на «жизнерадостный тембр артистки, не знающий сомнений и печали». Режиссер Марина Брусникина вспомнила Гуляеву как принципиального и верного друга.
«Но если Нина Ивановна тебе доверяла, она становилась настоящим товарищем, поддерживала, советовала. Дорогая Нина Ивановна, спасибо за все. Мы всегда будем вас помнить», — заключила Брусникина.
Многие выступавшие особо подчеркивали крепкий и любящий союз Нины Гуляевой с ее супругом, народным артистом СССР Вячеславом Невинным. Венки на прощание с актрисой направили правительство Москвы, а также коллективы театров имени Вахтангова и МХТ.
Под аплодисменты собравшихся гроб с телом Нины Гуляевой вынесли из здания театра. После отпевания в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной актрису похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем – народным артистом СССР Вячеславом Невинным.
