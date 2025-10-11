В МХТ им. Чехова назвали дату захоронения праха актрисы Нины Гуляевой

Прах народной артистки Нины Гуляевой захоронят 23 октября на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в МХТ им. А. П. Чехова.

В театре уточнили, что захоронение праха Гуляевой состоится 23 октября на шестом участке Троекуровского кладбища Москвы. Начало церемонии в 12:00.

Она будет упокоена рядом с мужем, артистом Вячеславом Невинным.

Нина Гуляева была одной из старейших и самых преданных актрис МХТ им. Чехова. За свою карьеру она снялась в 42 фильмах, а также известна работами в озвучке. Именно ее голосом говорят героини Анастасии Вертинской в советских кинолентах «Алые паруса» и «Человек-амфибия». Кроме того, Гуляева подарила свой голос персонажам мультфильмов.

Напомним, в 2024 году у Нины Гуляевой диагностировали воспаление желчного пузыря. 3 октября 2025 года народная артистка РСФСР скончалась после продолжительной болезни, ей было 94 года. Прощание с ней прошло в фойе МХТ им. А.П. Чехова.