В Минске в 76 лет умер член Русского географического общества Борис Шуйский
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В Минске умер член Русского географического общества, писатель Борис Шуйский. Ему было 76 лет.
Как сообщает РЕН ТВ, ученый скончался 10 января. При этом в этом день его должны были госпитализировать для проведения обследования в связи с обнаружением следов рака крови.
Борис Шуйский почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи успела доставить его в больницу, однако врачам не удалось реанимировать писателя.
В настоящее время нет данных о том, где будет похоронен писатель, и когда состоится церемония прощания.
Борис Шуйский является автором свыше 25 печатных изданий по теме краеведения и более 100 статей в периодической печати, включая зарубежную.
Ранее в Ярославле умер на 73-м году жизни актер Михаил Левченко. Одна из последних его ролей была в проекте режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».