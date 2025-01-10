В Минске в 76 лет умер член Русского географического общества Борис Шуйский

В Минске умер член Русского географического общества, писатель Борис Шуйский. Ему было 76 лет.

Как сообщает РЕН ТВ, ученый скончался 10 января. При этом в этом день его должны были госпитализировать для проведения обследования в связи с обнаружением следов рака крови.

Борис Шуйский почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи успела доставить его в больницу, однако врачам не удалось реанимировать писателя.

В настоящее время нет данных о том, где будет похоронен писатель, и когда состоится церемония прощания.

Борис Шуйский является автором свыше 25 печатных изданий по теме краеведения и более 100 статей в периодической печати, включая зарубежную.

Ранее в Ярославле умер на 73-м году жизни актер Михаил Левченко. Одна из последних его ролей была в проекте режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».