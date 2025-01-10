Умер после продолжительной болезни актер из сериала «Слово пацана» Левченко

В Ярославле умер на 73-м году жизни актер Михаил Левченко. Одна из последних его ролей была в проекте режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает городской телеканал Ярославля.

По данным источника, причиной смерти Левченко стала продолжительная болезнь. Однако точный диагноз артиста не уточняется.

«Несмотря на тяжелый недуг, Михаил Левченко продолжал играть в Ярославском камерном театре, куда пришел после ТЮЗа и театра имени Федора Волкова», - указано в некрологе.

Отметим, что в 2010 году Михаила Левченко удостоили звания заслуженного артиста России. В его фильмографии десятки проектов, среди которых «Молодой Волкодав», «Заповедный спецназ», «Любовь до востребования», «Мосгаз. Дело № 2: Палач» и многие другие. В «Слове пацана» же у него была второстепенная роль. Он сыграл дедушку на рынке.

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