Раскрыла диагноз и хотела переехать в хоспис: как прошли последние дни жизни сценаристки сериалов по Донцовой

Сценаристка серий фильмов «Дела житейские» Виктория Евсеева, скончавшаяся в 51 год, а последние дни жизни часто жаловалась в соцсетях на здоровье. В частности, 25 августа она сообщила, что страдала от двухсторонней пневмонии.

«Мне очень плохо... Двусторонняя пневмония, инфаркт (под вопросом), стенокардия, аритмия… Каждый день реанимация», — приводит aif.ru слова Евсеевой.

Она также сообщала о желании переехать в хоспис, но отмечала, что «нетранспортабельна». Когда сценаристке стало совсем плохо, она вызвала к себе священника для проведения православного обряда соборования.

Виктория Евсеева работала над сериалами по книгам писательницы Дарьи Донцовой «Даша Васильева», «Евлампия Романова», «Виола Тараканова» и другими. За свою карьеру она успела написать свыше 40 сценариев для сериалов и фильмов.

Ранее звезда сериала «Элита» Хулиан Ортега скоропостижно скончался на пляже Саора. Причиной смерти 41-летнего артиста стал сердечный приступ.