В Мексике на обочине дороги обнаружили изуродованный труп певца Чуя Монтаны

В Мексике жестоко убили певца Хесуса Карденаса, известного под псевдонимом Чуй Монтана. Его изуродованный труп был обнаружен случайными прохожими на обочине грунтовой дороги под городом Тихуана.

Эксперты выявили на теле погибшего артиста следы насилия и несколько пулевых ран. Установлено, что неизвестный выстрелил Карденасу в затылок. Всего на месте преступления нашли пять стреляных гильз.

Как пишет издание Punto Norte, за несколько часов до убийства певца похитили неизвестные, однако ему удалось выпрыгнуть из движущегося грузовика со скованными наручниками руками.

Чуй Монтана прославился благодаря исполнению музыки в жанре корридо.

Ранее мы писали, что в Махачкале убили 20-летнего бойца MMA Магомедрасула Мутаева. На спортсмена напал вооруженный пистолетом злоумышленник и неоднократно в него выстрелил со спины. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный стал добивать лежавшего на земле Мутаева.