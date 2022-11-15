В Марий Эл мать задушила новорожденную и оставила труп в пакете на балконе

В Марий Эл 43-летняя женщина родила девочку в ванной своей квартиры и задушила. Труп дочери она завернула в пакет и оставила на балконе.

Преступление было совершено еще 28 октября, но известно о нем стало 11 ноября. Большую роль в раскрытии сыграла гинеколог.

На следующий день после посещения врача полиция возбудила уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка. Матери грозит до 5 лет тюрьмы.

Установлено, что женщина родила девочку в срок – будучи на 39-й неделе беременности. По невыясненной причине мать задушила ребенка после родов. Тело младенца несколько дней лежало на балконе, пока его не нашли стражи порядка.

Экспертиза подтвердила, что малышка погибла от удавления петлей. Матери выберут меру пресечения. Расследование не закончено.

Ранее в Кемеровской области сын убил и расчленил мать, а останки вынес на балкон.