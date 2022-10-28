Мужчина в Кемеровской области выставил на балкон расчлененную мать

Чудовищное убийство произошло в Кемеровской области, где сын убил и расчленил мать. Мужчина объяснил, что испытывал боль, видя, как старушка тяжело болеет и мучается от недуга.

62-летний пенсионер совершил преступление 6 июня. Жалость взяла над ним верх, и в конечном счете он задушил 86-летнюю женщину и разделил на части.

Конечности выбросил, а останки поместил в пакет и оставил на балконе.

ФОТО: Kokoshkin Konstantin/East News