В Малибу нашли мертвым 67-летнего актера Майкла Мэдсена из фильма «Убить Билла»

В возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен, известный по фильмам «Убить Билла», «Бешеные псы», «Однажды в Голливуде». Его нашли без признаков жизни в доме в Малибу.

О смерти актера 3 июля сообщило издание NBC Los Angeles.

Рано утром на номер 911 поступил звонок, после которого полицейские выехали в дом Майкла в Малибу. Там актера нашли без признаков жизни.

Предварительно, смерть наступила по естественным причинам. Отмечается, что он умер от остановки сердца. Известно, что актер собирался выпустить новую книгу, она сейчас редактируется.

Мэдсен в кино нередко играл крутых парней. Снялся в более чем 170 фильмах.

Ранее сообщалось о смерти актера из «Звездных войн» Кеннета Колли. Он скончался от пневмонии, которая развилась на фоне заражения коронавирусом.