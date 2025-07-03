В Малибу нашли мертвым 67-летнего актера Майкла Мэдсена из фильма «Убить Билла»
© Vianney Le Caer/Invision/AP/East News
В возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен, известный по фильмам «Убить Билла», «Бешеные псы», «Однажды в Голливуде». Его нашли без признаков жизни в доме в Малибу.
О смерти актера 3 июля сообщило издание NBC Los Angeles.
Рано утром на номер 911 поступил звонок, после которого полицейские выехали в дом Майкла в Малибу. Там актера нашли без признаков жизни.
Предварительно, смерть наступила по естественным причинам. Отмечается, что он умер от остановки сердца. Известно, что актер собирался выпустить новую книгу, она сейчас редактируется.
Мэдсен в кино нередко играл крутых парней. Снялся в более чем 170 фильмах.
Ранее сообщалось о смерти актера из «Звездных войн» Кеннета Колли. Он скончался от пневмонии, которая развилась на фоне заражения коронавирусом.