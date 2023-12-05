В Майами умерла 90-летняя сестра Фиделя Кастро Хуанита. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на высказывание ее представителя Антониетты Коллинс.

В последние годы Хуанита проживала в Майами. Там она и скончалась на 91-м году жизни. Что стало причиной ее смерти - не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания. Родственники умершей лишь уточнили, что похороны пройдут в закрытом режиме.

Близкие Хуаниты попросили не беспокоить их в это непростое время. «Исключительная женщина, неутомимый борец за дело своей Кубы», — написала Коллинс.

Напомним, что женщина покинула территорию Кубы в 1963 году. Тогда Фидель Кастро решил экспроприировать земли острова, включая владения семьи. Это привело к расколу среди родственников. После этого Хуанита отправилась в Мексику, а затем в США.

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