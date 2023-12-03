Филиппинский актер Джун Урбано умер от разрыва аневризмы брюшной аорты
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Умер известный филиппинский актер и режиссер Мануэль Урбано-младший, известный как Джун Урбано. Ему было 84 года.
Смерть комика в результате разрыва аневризмы брюшной аорты наступила 2 декабря, но известно об этом стало только сейчас. О дате похорон информация не приводится.
Артист стал известен широкой публике благодаря роли мистера Шули- «персонажа монгольского происхождения», который в сатирическом жанре комментировал острые политические события.
Дебютной работой Урбано стала роль в фильме 1941 года, режиссером которого был его отец Мануэль Конде. Кроме того, он снялся в лентах «Мы хотим жить», «Вспоминай меня», «Волшебный храм» и многих других, сообщает «Российская газета».
Ранее умер солист ирландской группы The Pogues Шейн Макгоуэн. Ему было 65 лет. Музыкант скончался в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни. В конце прошлого года у него диагностировали вирусный энцефалит.