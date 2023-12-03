Филиппинский актер Джун Урбано умер от разрыва аневризмы брюшной аорты

Умер известный филиппинский актер и режиссер Мануэль Урбано-младший, известный как Джун Урбано. Ему было 84 года.

Смерть комика в результате разрыва аневризмы брюшной аорты наступила 2 декабря, но известно об этом стало только сейчас. О дате похорон информация не приводится.

Артист стал известен широкой публике благодаря роли мистера Шули- «персонажа монгольского происхождения», который в сатирическом жанре комментировал острые политические события.

Дебютной работой Урбано стала роль в фильме 1941 года, режиссером которого был его отец Мануэль Конде. Кроме того, он снялся в лентах «Мы хотим жить», «Вспоминай меня», «Волшебный храм» и многих других, сообщает «Российская газета».

Ранее умер солист ирландской группы The Pogues Шейн Макгоуэн. Ему было 65 лет. Музыкант скончался в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни. В конце прошлого года у него диагностировали вирусный энцефалит.