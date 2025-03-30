Умер актер из «Сегуна» и «Поющих в терновнике» Ричард Чемберлен

В возрасте 90 лет скончался американский актер кино и телевидения Ричард Чемберлен. Причиной его смерти стали осложнения после инсульта.

Актер ушел из жизни вечером 29 марта, сообщает Variety.

Чемберлен прославился благодаря роли в сериале «Доктор Килдэр» в 1960-х годах. После он снялся в картинах «Сегун» и «Поющих в терновнике». За эти работы артист был награжден премией «Золотой глобус».

«Наш любимый Ричард сейчас с ангелами», — сказал Мартин Раббетт, давний партнер Чемберлена.

Джордж Ричард Чемберлен родился 31 марта в Лос-Анджелесе. В юности увлекался живописью и играл в студенческом театре. Но мечты об актерском мастерстве пришлось отложить — его призвали на военную службу в Корею. После возвращения домой начал сниматься в разных фильмах, играя эпизодические роли. Успех ему принесла главная роль в «Докторе Килдере». С тех пор артиста стали активно звать в кино.

Ранее актер из «Основного инстинкта» Дэнис Арндт умер на 87-м году жизни.