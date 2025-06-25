В Квебеке после продолжительной болезни умер основатель и фронтмен рок-группы Harmonium Серж Фиори

На 74-м году жизни скончался канадский музыкант, создатель и фронтмен прогрессив-рок-группы Harmonium Серж Фиори. Как сообщает CBC, артист умер во вторник, 24 июня, у себя дома в родном Квебеке после продолжительной болезни.

«Серж покинул нас таким же, каким был при жизни, — с той легендарной улыбкой, которая озаряла всех, кто его знал, всех, кому он приносил огромную радость, и страну, которая была его сердцем и вечной страстью», — сказал менеджер музыканта Серж Гримо.

Помимо успеха с его коллективом, мультиинструменталист Фиори также прославился авторством музыки для кино и телевидения. В его фильмографии такие проекты, как «Мой маленький бес», «Закончить незаконченное», «Удивительная история» и другие.

Серж Фиори также является лауреатом нескольких наград и номинаций. В 2023 году певец стал победителем Берлинского МКФ за музыку к интернациональной драмеди «Чрезвычайная судьба мадам Бруэтт».

Музыкант вырос в Монреале, в районе, известном как Маленькая Италия. На сцене он дебютировал в танцевальном оркестре отца. С 18 лет уже начал профессионально выступать с собственным материалом. В 1972-м году стал одним из основателей рок-группы Harmonium. Коллектив распался в 1979-м году после трех номерных альбомов.

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