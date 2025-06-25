Госпитализировали три недели назад: солист и создатель группы Blue Boys Мариуш Шилковский умер в реанимации

Мариуш Шилковский, создатель и фронтмен польской поп-группы Blue Boys, скончался вследствие болезни. У артиста был диагностирован лейкоз, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Музыкант попал с больницу три недели назад с подозрением на бронхит. Шилковского разместили в одном из госпиталей Варшавы, где он умер 22 июня. Эту информацию подтвердил брат артиста.

Поп-группа Blue Boys работал в формате диско-поло. Мариуш основал творческий коллектив вместе со своим братом Лукашем. На первых порах объединение из Польши исполняло лишь кавер-версии. Затем артисты написали свой материал и стали гастролировать с ним.

Ранее сообщалось о смерти автора хита «Маленькая женщина» Бобби Шермана. Он ушел из жизни после борьбы с раком умер. Артисту был 81 год.