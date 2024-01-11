В квартире в центре Москвы обнаружили труп бывшей жены Петра Толстого

Стало известно о смерти бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого – Дарьи Толстой (Евенко). Тело нашли на кровати в квартире в центре Москвы.

Подробности приводит ИА Регнум.

54-летнюю Дарью Толстую нашли мертвой 10 января. Полиция не обнаружила следов насильственной смерти.

Известно, что до развода в 2016 году Толстые проживали в этой квартире. После расставания политик оставил квартиру бывшей супруге.

Их свадьба состоялась в 1992 году. Они прожили в браке 24 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли мертвым 16-летнего хоккеиста. Тело обнаружили прохожие, они вызвали полицию.