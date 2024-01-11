19:57, 11 января 2024
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В квартире в центре Москвы обнаружили труп бывшей жены Петра Толстого
Регнум: труп бывшей жены Петра Толстого нашли на кровати в квартире.
© Freepik
Стало известно о смерти бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого – Дарьи Толстой (Евенко). Тело нашли на кровати в квартире в центре Москвы.
Подробности приводит ИА Регнум.
54-летнюю Дарью Толстую нашли мертвой 10 января. Полиция не обнаружила следов насильственной смерти.
Известно, что до развода в 2016 году Толстые проживали в этой квартире. После расставания политик оставил квартиру бывшей супруге.
Их свадьба состоялась в 1992 году. Они прожили в браке 24 года.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли мертвым 16-летнего хоккеиста. Тело обнаружили прохожие, они вызвали полицию.
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