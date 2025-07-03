В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков

В Курской области при выполнении боевых задач погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России гвардии генерал-майор Михаил Гудков. Трагическую новость подтвердил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, генерал Гудков пал смертью храбрых вместе со своими боевыми товарищами, продолжая с честью выполнять офицерский долг. Вместе с ним погиб офицер Нариман Шихалиев, названный Кожемяко «верным товарищем» командира.

«Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов», — подчеркнул глава Приморья.

Олег Кожемяко выразил глубокие соболезнования семьям погибших, их близким и сослуживцам. Точные обстоятельства гибели военнослужащих в приграничных районах Курской области не уточняются.

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