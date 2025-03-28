В Курской области погиб Герой России майор Марат Тибилов

В Курской области при выполнении боевого задания погиб Герой России майор Марат Тибилов. Об этом сообщили в Росгвардии.

«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — цитирует заявление ведомства aif.ru.

Тибилов — уроженец Северной Осетии. Он участвовал в специальной военной операции с первого дня ее проведения, выполнял боевые задачи на Запорожье, в ДНР, ЛНР и Курской области. В 2022 году был награжден двумя орденами Мужества, позже — удостоен звания Героя России.

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