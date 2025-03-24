Хоккеист Евгений Константинов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб при выполнении боевого задания бывший хоккеист команды «Сокол-99» Евгений Константинов. Ему было 25 лет.

Спортсмен скончался в ноябре 2024 года, однако известно об этом стало только сейчас. 24 марта бойца похоронили в родном поселке Урмары в Чувашской Республике.

«Погиб 21 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи в Курской области», - говорится в некрологе СШОР №4 в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Константинов выступал за команду «Сокол-99», был участником первенств России среди юношей региона «Поволжье» в 2009—2015 годах.

Ранее командир батальона «Ахмат» Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый погиб в зоне СВО. Информацию о смерти военнослужащего подтвердила его жена. Военнослужащий на протяжении нескольких суток не спал, так как пытался выполнить поставленную задачу. На рабочем месте у него произошло кровоизлияние в мозг.