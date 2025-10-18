Опубликовано 18 октября 2025, 17:351 мин.
В Крыму на 78-м году жизни умер бывший глава парламента Леонид Грач
Умер бывший глава крымского парламента Леонид Грач. Ему было 77 лет.
Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Церемония прощания, по предварительным данным, состоится 21 октября в Симферополе.
«Пусть светлая память о Леониде Ивановиче останется в сердцах близких, друзей и всех, кто его знал», — говорится в некрологе на сайте Государственного Совета Крыма.
Как пишет aif.ru, Леонид Грач скончался в пятницу, 17 октября.
Леонид Грач занимал пост председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год.
