В Крыму на 78-м году жизни умер бывший глава парламента Леонид Грач

Умер бывший глава крымского парламента Леонид Грач. Ему было 77 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Церемония прощания, по предварительным данным, состоится 21 октября в Симферополе.

«Пусть светлая память о Леониде Ивановиче останется в сердцах близких, друзей и всех, кто его знал», — говорится в некрологе на сайте Государственного Совета Крыма.

Как пишет aif.ru, Леонид Грач скончался в пятницу, 17 октября.

Леонид Грач занимал пост председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год.

