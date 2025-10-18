Умер в возрасте 86 лет российский публицист и социолог Сергей Кара-Мурза

Умер российский социолог и публицист Сергей Кара-Мурза. Ему было 86 лет.

Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Также нет точной даты и времени прощания.

Информацию о смерти Кара-Мурзы подтвердил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин.

«Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи», - написал он в некрологе.

Кроме того, о смерти Кара-Мурзы высказался философ Рустем Фахитов. Он также не раскрыл причину смерти ученого.

«Это огромная потеря для нас… Безусловно, имя Сергея Георгиевича останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России», - написал он в своем Telegram-канале.

Сергей Кара-Мурза учился на химическом факультете Московского государственного университета, позже стал доктором химических наук, но стал известен как историк, публицист и социолог.

Среди известных работ Сергея Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Советская цивилизация» и другие. Также он написал более 50 статей по химии, истории и методологии науки, науковедению.

