В Рыбинске на трубе супермаркета нашли повешенной молодую девушку

Труп молодой девушки обнаружили на трубе продуктового супермаркета в Рыбинске. Жители заговорили о маньяке в городе, но в полиции заверили, что это бред.

Тело девушки нашли 14 ноября на улице Ошурковская в рыбинском микрорайоне Копаево.

Источник в полиции заявил, что до этого она уже пыталась свести счеты с жизнью.

По факту обнаружения тела начата проверка. В пресс-службе СКР по Ярославской области рассказали, что выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о московском бизнесмене, совершившем суицид. Предприниматель был директором двух коммерческих фирм. Его тело в квартире нашел друг.