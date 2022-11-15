12:09, 15 ноября 2022
1 мин.
В Рыбинске на трубе супермаркета нашли повешенной молодую девушку
Труп молодой девушки обнаружили на трубе продуктового супермаркета в Рыбинске. Жители заговорили о маньяке в городе, но в полиции заверили, что это бред.
Тело девушки нашли 14 ноября на улице Ошурковская в рыбинском микрорайоне Копаево.
Источник в полиции заявил, что до этого она уже пыталась свести счеты с жизнью.
По факту обнаружения тела начата проверка. В пресс-службе СКР по Ярославской области рассказали, что выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о московском бизнесмене, совершившем суицид. Предприниматель был директором двух коммерческих фирм. Его тело в квартире нашел друг.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Комсомольская правда Ярославль
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: